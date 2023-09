Días después de que Yina Calderón abandonó el set de ‘Hablando claro’, otro personaje que tuvo un espacio de brillo en la televisión colombiana, puntualmente en ‘Yo me llamo’, vivió una escena en ese programa de Canal RCN.

Video de exconcursante de ‘Yo me llamo’ que estuvo en ‘Hablando claro’

Andrés Leal, antes de estar frente a Flavia Dos Santos, brilló en el concurso de canto e imitación de Caracol Televisión como doble de Álex Campos, como lo destacó la cuenta de Instagram del ‘reality’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yo Me Llamo (@yomellamo)

A pesar de que en el capítulo 4 de ‘Yo me llamo’ no clasificó a la siguiente fase, el exconcursante se llevó múltiples elogios por parte de Amparo Grisales por su atractivo físico y presencia escénica.

Ahora el artista se encontró en medio de una particular controversia en ‘Hablando claro’, que antes tuvo al bogotano que tiene una novia de trapo y que en esta ocasión presentó un debate con un amigo del exparticipante del concurso.

Lee También

¿Quién es exconcursante de ‘Yo me llamo’ que estuvo en ‘Hablando claro’?

Andrés Leal es un hombre de talla baja que se presentó como creador de contenidos digitales y que estuvo en el magacín liderado por Flavia Dos Santos luego de que un amigo lo señaló por supuestos abusos de confianza.

Sin embargo, Kevin, el mencionado allegado al exintegrante de ‘Yo me llamo’, presentó argumentos que fueron desacreditados por los panelistas expertos en ‘Hablando claro’, incluida la presentadora.

El hombre afirmó que su amistad con Leal es “por lástima”, lo que llevó a que se tomara la determinación de cortar el vínculo al no encontrar ninguna solución frente a los señalamientos mutuos. Esta es una captura de pantalla de ese cruce.

Dos Santos reconoció que en ocasiones es sano “terminar ciertos ciclos viciosos que no son funcionales para nadie”, al observar que el amigo de Leal no asumía que él era quien no respetaba límites básicos.

“Me da rabia porque es un hipócrita”, afirmó el hombre que fue figura en ‘Yo me llamo’, que sentenció sobre el tema debatido en ‘Hablando claro’: “No es justo”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.