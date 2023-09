El inesperado momento se presentó en el capítulo de este jueves 21 de septiembre justo después de que el imitador del artista Ryan Castro interpretara la canción ‘Quien TV remix’ sobre el escenario.

(Vea también: [Video] Shakira puso a llorar a doble de ‘Yo me llamo’ en vivo con sorpresa en ‘Día a día’)

El primer jurado en dar sus apreciaciones fue el cantante Pipe Bueno, quien aseguró que el ‘show’ le había gustado mucho.

“Un reto de canción en muchos aspectos porque no es una canción original de Ryan. Evidentemente tienes que cantar un montón de cosas que no están en la versión original en la voz de Ryan y darnos esa ilusión que él está interpretando ese pedazo. Lo hiciste muy bien, hubo consistencia”, comentó el caleño.

Acá, la presentación de ‘Ryan Castro’:

César Escola también intervino y se mostró en la misma línea, por lo que felicitó al participante.

“Disfruté muchísimo, y me atrevo a decir que esta versión es mejor que la original. Es más concisa en la voz de un solo artista y me encanta el arreglo de las letras para que sean aptas para todo el público”, comentó productor el argentino.

Qué pasó con Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’

El presentador Carlos Calero le preguntó a Amparo si había disfrutado la presentación del participante y la respuesta fue contundente.

“No. Lo mismo de lo mismo todo el tiempo. No me gustó, puede que estuviera afinado y haya bailado, pero no sé es como lo mismo de lo mismo. Qué pereza”, aseguró en tono serio la actriz.

La sorpresa de sus compañeros fue tal que Pipe Bueno inmediatamente la interrumpió.

—Pero está chévere, alegría, perreo…— dijo el artista.

—No sé, la canción tampoco me gusta. No estaba en el modo de que me gustara, ¿qué quieren que haga pues? — preguntó Grisales.

—¿ No te gusta perrear? — le contestó Pipe Bueno.

—No. Depende…— dijo Amparo Grisales.

Lee También

Al escuchar esto, el concursante comenzó a interpretar la canción nuevamente para tratar de convencer a la jurado, quien no se aguantó las ganas, se levantó de su asiento y comenzó a bailar con Pipe Bueno.

Después de unos segundos, la actriz cambió de semblante y le dijo al imitador: “Bueno, ahora sí me gustó”.

Este fue el cierre de las intervenciones de los jueces y el participante estuvo dentro del grupo de imitadores que recibieron el visto bueno y accedieron a la siguiente fase del concurso.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí..