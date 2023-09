El divertido momento se dio en el capítulo de este martes 19 de septiembre justo después de que la participante terminara su presentación en el escenario.

(Vea también: Discurso de Petro aburrió a ‘fans’ de ‘Masterchef’, ‘Yo me llamo’ y hasta a Amparo Grisales)

Al cantar el sencillo ‘Qué pensaste’, la imitadora de Paola Jara le mostró al jurado de ‘Yo me llamo’ el avance que ha tenido dentro de la competencia y esto provocó la reacción positiva de los jueces.

—Paola, yo quiero ser tu Jessi [Uribe]— dijo el productor César Escola.

—Te amo, maestro, te amo— respondió emocionada la participante.

—Yo quiero sudado de pollo— comentó por su parte Pipe Bueno, recordando la famosa preparación de la antioqueña.

—¿Cómo?— preguntó asombrado el productor argentino.

—Yo quiero un sudadito de pollo para el almuerzo— agregó el artista caleño.

—No, no, tanto no. Ese sudado es para hacer dieta— concluyó negativamente Escola.

Las apreciaciones del maestro Escola llegaron al corazón de la concursante, quien no aguantó el llanto al escuchar los buenos comentarios.

“Maestro, la opinión de todos me importa, pero que tú me lo digas… me llega”, dijo con voz cortada la doble de ‘Paola Jara’.