La española Rosalía empezó un nuevo camino con Jaime Levine como su representante artística con miras a conquistar el mercado de Estados Unidos, de acuerdo con El Nacional de Cataluña.

Ese medio puso sobre la mesa la manera en la que la ‘Motomami’ se apoyó en una empresaria que antes ayudó a que Shakira tuviera el impacto que la catapultó a ser la estrella que es en la actualidad.

De hecho, la barranquillera mencionó a Levine en una publicación de 2016 en su cuenta personal de X (antes Twitter) a modo de reconocimiento por esa importante labor que logró durante años.

Thanks to @Los40_Spain for tonight! To my team and my management Jay Brown and Jaime Levine, for being with me today & helping me always!! pic.twitter.com/vqEAnz3iaq

— Shakira (@shakira) December 1, 2016