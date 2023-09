Shakira, al parecer, ya se encuentra en Miami, Estados Unidos, luego de su corta estancia en Barranquilla, su tierra natal, a donde aterrizó sobre pista mojada el pasado viernes para asistir a la inauguración de un megacolegio en el barrio El Bosque.

Un video subido a su cuenta de Instagram así lo indicaría, ya que en las imágenes aparece en un estudio de grabación junto a un productor musical, en lo que serían los ensayos de su nuevo sencillo, ‘El jefe’, el cual saldría en plataformas digitales el próximo 20 de septiembre.

Más allá de la ambientación del ‘clip’, llamó la atención el sonido de una trompeta que Shakira emitía en el micrófono, un truco que asombró a sus más de 89 millones de seguidores.

Acá, el curioso video que dejó maravillados a los seguidores de la famosa artista colombiana:

Luego de observar las imágenes, los fanáticos de la estrella del pop latino comentaron las habilidades que tiene la barranquillera, aparte del canto, el baile, la composición, etc.

“Qué es lo que no sabe hacer Shakira”, “cada día me sorprende más ‘Shak’, sabe hacer de todo”, “Shakira es un ser de otro planeta ¿qué es lo que no sabe hacer bien?”, fueron varios de los comentarios.