De la misma manera que un exparticipante del ‘Desafío’ se destapó con un tema personal luego del concurso, otro hombre que se destacó en un ‘reality’ de Caracol Televisión se sinceró.

Ese fue el caso del artista que en ‘Yo me llamo’ se presentó con el personaje de Álex Campos, sin que tuviera el visto bueno de los jurados, que sí exaltaron su presencia escénica.

Andrés Leal, hombre de talla baja que sorprendió en el capítulo 4 del concurso, tuvo un video en el que le dedicaron un espacio luego de esa aparición en pantalla chica.

Sin embargo, el exconcursante se abrió por completo en un comentario que dejó en la publicación desde la cuenta de Instagram de ‘Yo me llamo’, donde soltó algunas incidencias de esa experiencia y cómo asumió con convicción la oportunidad.

“Gracias a todas las personas por su cariño y apoyo. Estaba muy nervioso, no es fácil estar delante de mucha gente y en una tarima pero bueno lo disfrute, voy con toda haciendo lo que me gusta viviendo la vida al máximo, ante los obstáculos vencerlos, no me llamo, pero lo di con toda y lo disfrute”, confesó.