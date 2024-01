Mauro Urquijo, de quién se reveló lo que sería una vieja infidelidad, se abrió sobre la realidad de su historia médica después de ocho años de que estuvo a punto de morir durante una cirugía.

En la misma emisión en la que se contó qué le pasó al caldense en su salud, una celebridad que fue amigo suyo durante años reconoció la extrañeza por el tipo de vida que él lleva ahora.

Juan Pablo Obregón, actor que brilló en ‘Padres e hijos’ y que tiene una extensa familia ahora, se animó a evaluar la condición actual del manizaleño de 55 años de edad.

El artista, que afirmó que se alejó de la pantalla chica para dedicar su vida a Dios, puso la lupa en los cambios que ha tenido el actor que brilló años atrás en la televisión nacional y con el que compartió.

El examigo de Urquijo expresó en la emisión del domingo 14 de enero de ‘Historia clínica’, de Canal RCN, cómo le ha extrañado el rumbo que tomó la vida del caldense, con la modelo trans María Gabriela Ísler como pareja y demás realidades actuales.

Así como un allegado de la modelo apuntó contra las decisiones de ella en su relación con el caldense, Obregón dejó en evidencia su desconcierto por el comportamiento de quien fuera su amigo.

“Hay temas que han salido de su vida personal que, a mi modo de ver son una consecuencia de esa cirugía porque él ha hecho unas cosas que queda uno como que no lo puedo creer”, afirmó.

A pesar de que no hizo referencia específica al matrimonio de Urquijo con Ísler, el artista fue claro su cuestionamiento a ese vínculo y demás actitudes que cambiaron frente a lo que él vivió con su examigo.

“Hasta el día de hoy no sé cómo lleve su vida. Yo respeto lo que él hace con su vida personal. Sí sé que no es el Mauro de siempre, yo sí puedo asegurarlo. Ese no es el Mauro que yo conocí, con el que compartí tantas cosas, pero ya es difícil uno tomar partido en ciertos puntos”, señaló.