César Escola es uno de los jurados más queridos de ‘Yo me llamo‘, no solo por su conocimiento respecto a la música, sino también por su personalidad, teniendo en cuenta que no suele ser polémico, por el contrario, trata de ser muy tranquilo. Sin embargo, parece que la copa ya se llenó y les cantó la tabla a varios medios de comunicación.

El argentino trata de ser muy privado con su vida personal, de hecho, no muestra en sus redes sociales a su hijo Martín para evitar que al joven le lleguen comentarios indeseados.

Pero en esta oportunidad, el jurado de Caracol Televisión abrió su corazón para tocar temas de su vida en el programa de Laura Acuña. Fue allí en donde habló sobre su economía, asegurando que, como toda persona, debía trabajar a diario para solventar las deudas y poner la comida en su mesa.

Sin embargo, parece que el músico se molestó con varios medios de comunicación que aseguraron que él estaba pasando por un grave momento en su economía, lo que resaltó como falso:

“Quiero aclarar lo que está saliendo en varios medios sobre mi situación económica y/o laboral. Ante todo, gracias a Dios y a mi trabajo, no estoy en ninguna situación de necesidad. Hice una entrevista con Laura Acuña, donde comenté que como todo el mundo tengo que trabajar para pagar las deudas que uno normalmente tiene: impuestos, salud, mercado. Y que en situaciones extremas como en pandemia no tuve reparo en hornear empanadas, al contrario, me sentí muy orgulloso de darle el ejemplo a los míos que todo se puede hacer. Así que les agradezco a los medios que no malinterpreten una entrevista poniendo titulares que no son en busca de clics para sus sitios. Infórmense. Dan asco”, terminó por decir el maestro.

Quiero aclarar lo que está saliendo en varios medios sobre mi situación económica y/o laboral. Ante todo gracias a Dios y a mi trabajo no estoy en ninguna situación de necesidad. #AbroHilo — César Escola (@CesarEscola) December 21, 2023

