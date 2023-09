Este miércoles 27 de septiembre el magacín conducido por la sexóloga brasileña en el Canal RCN tuvo como invitados a Mauro Urquijo y su esposa, María Gabriela Ísler.

(Vea también: Mauro Urquijo y su esposa María Gabriela Ísler se van de Colombia, luego de polémicas)

Aunque el tema por el que participaron en el espacio tenía que ver con una situación que se estaba presentando con un amigo de la también actriz, quien estaba molesto porque ella solo lo buscaba cuando peleaba con Urquijo.

En medio de las intervenciones, Flavia dos Santos le preguntó a Urquijo sobre cómo estaba, teniendo en cuenta el largo proceso de recuperación por el que ha tenido que pasar después del accidente cerebro que sufrió en 2017.

Acá, lo contado por Mauro Urquijo:

Pero lo que más llamó la atención fue la pregunta que le hizo la brasileña sobre su trabajo, ya que desde entonces no volvió a aparecer en producciones televisivas.

Ante esto, Urquijo aseguró que se presentó hace un tiempo a un ‘casting’, pero no fue aceptado por una razón que no esperaba.

“Llegué a un canal y dije que ya estoy bien y en recuperación como para que me dieran un trabajo y se metió la persona que estaba a cargo del ‘casting’ a la página de Seguridad Social y allí salía como incapacitado. Me dijo que así no me podían contratar”, comentó el manizaleño.