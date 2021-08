El Tribunal Superior de Bogotá anunció la semana pasada la condena de 63 meses de prisión en contra de Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, por vandalizar una estación de Transmilenio durante el paro nacional de 2019.

“Realmente estoy triste y esto que me está pasando no se lo deseo a nadie. Cometí un error y le pedí a la Fiscalía que me diera una segunda oportunidad porque yo genero empleo”, manifestó la joven llorando apenas se confirmó la decisión del tribunal.