‘Epa Colombia‘ reapareció públicamente este viernes, un día después de que la condenaran a 63 meses de cárcel por vandalizar Transmilenio en 2019. La bogotana grabó un video en el que, llorando y mostrándose destrozada, le pidió a la Fiscalía que le diera una segunda oportunidad. Ella ya se había pronunciado al respecto en la tarde de ayer, con un texto en el que se mostraba esperanzada de que saldría bien librada de todo este problema.

Daneidy Barrera se grabó desde el edificio que está construyendo para adecuar allí varios salones de belleza. Cabe recordar que, por el momento, ella seguirá libre y no será enviada a la cárcel, ya que no se emitió en su contra una orden de captura y tiene varios caminos legales para seguir defendiéndose ante la justicia.

“Realmente estoy triste y esto que me está pasando no se lo deseo a nadie. Cometí un error porque estaba con un par de amigos. Le dije a la Fiscalía que yo le pagaba a Transmilenio con las keratinas, mes a mes, pero que yo no me quería ir a la cárcel, que me dieran una segunda oportunidad porque yo generaba empleo”, dijo llorando la joven.

Acto seguido, la ‘influenciadora’ hizo referencia a lo mucho que aporta económicamente a familias del sur de Bogotá e imploró por esa segunda oportunidad que tanto les pide a las autoridades. “De mí dependen miles de personas, yo pago unos sueldos muy grandes. Que yo quería cambiar, que me dieran la oportunidad. La Fiscalía no me ha querido ayudar. Les pido que me den la oportunidad de seguir cambiando y ser una mujer diferente. Por ningún lado me han escuchado“, concluyó en ese primer video.

Sin embargo, ‘Epa’ también se pronunció desde la sección de historias de su cuenta de Instagram. En un primer momento, se grabó llorando y escuchando música cristiana. Después quiso hablar más de su situación penal y lamentó lo que está padeciendo. “No sé qué vaya a pasar con mi vida. Yo no merecía esto. Y es cuando uno se da cuenta quién está en tu vida, quién te apoya, quién está para ti”, comentó.

Uno de los puntos más llamativos que tocó la empresaria es que ella tenía presupuestado que la justicia se pronunciara sobre su caso dentro de dos años y no ahora. “Esto no tenía por qué salir ahorita. Eso tenía que salir dentro de dos años. De mí depende muchas mujeres”, agregó.

Finalmente, la bogotana señaló que lo único que quería es tener la posibilidad de seguir trabajando, así le quitaran todo lo que tiene actualmente. “Solamente estoy esperando que me den una segunda oportunidad, que me quiten todo lo que tengo y seguir trabajando”, concluyó.

Este fue el video que compartió en Instagram la empresaria: