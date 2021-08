‘Epa Colombia‘ no para de recibir muestras de apoyo desde todo el país, luego de que se conociera que la condenaron a 63 meses de cárcel por vandalizar Transmilenio hace dos años. Paradójicamente, la mayoría de colombianos, sin importar tendencias políticas o ideológicas, han coincidido en que la pena para la empresaria bogotana es desproporcionada.

El humorista Alejandro Riaño se sumó a la lista de famosos que le envió su respaldo a la joven bogotana. Lo hizo a través de su personaje ‘Juanpis González‘, ya que cuando grabó su mensaje esta a pocos minutos de subirse a la tarima para llevar a cabo otro show.

Con el acento que lo caracteriza y su estilo particular, ‘Juanpis’ le dijo a ‘Epa’: “Hoy es un día de dolor, porque yo tuve a Epus Columbus en mi show. Y ahora resulta que la van a encerrar. Ey, segundas oportunidades. Qué les pasa. Apoyo total a mi Epus Columbus porque no la quiero ver vendiendo keratinas en El Buen Pastor (una cárcel en Bogotá)“.

De igual manera, el comediante pidió a sus seguidores que se movilizaran a favor de la ‘influenciadora’ con publicaciones en redes sociales que tuvieran la etiqueta ‘#LiberenAEpa’. “Como Britney Spears”, concluyó el personaje.

Sobre las segundas oportunidades a las que hizo referencia Riaño, precisamente ‘Epa Colombia’ se pronunció ese sentido esta tarde, cuando grabó un video llorando para demostrar lo afectada que estaba por el problema que tiene ante la justicia. La empresaria enfocó su mensaje en que le ha pedido de todas las maneras posibles una segunda oportunidad a la Fiscalía, pero que esta le ha sido negada en repetidas ocasiones.

Cabe recordar que, por el momento, ella seguirá libre y no será enviada a la cárcel, ya que no se emitió en su contra una orden de captura y tiene varios caminos legales para seguir defendiéndose ante la justicia.

“Realmente estoy triste y esto que me está pasando no se lo deseo a nadie. Cometí un error porque estaba con un par de amigos. Le dije a la Fiscalía que yo le pagaba a Transmilenio con las keratinas, mes a mes, pero que yo no me quería ir a la cárcel, que me dieran una segunda oportunidad porque yo generaba empleo”, dijo llorando la joven.