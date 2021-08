‘La Liendra’, cuyo nombre es Mauricio Gómez, confirmó ayer que le cerraron su espacio digital y, casi llorando, explicó la importancia de esa red social en su vida.

El quindiano, que previamente fue criticado por el humorista Hassam, compartió esta información desde su cuenta personal en Instagram, donde hoy dio novedades del tema.

‘La Liendra’ y su apoyo a ‘Epa Colombia’

El ‘influenciador’ indicó que el cierre de su cuenta de Instagram, en la que tenía más de 6 millones de seguidores, se presentó por hablar en defensa del caso de esa empresaria de keratinas.

“Yo hice 20 historias defendiendo y apoyando a ‘Epa Colombia’, dando mi opinión de que me parecía que era mucho tiempo el que le dieron a ella para la cárcel. Que muchas personas que de verdad roban y se roban muchos millones están libres. Entonces, a ciertas personas no les gustó lo que dije, hicieron un reporte y cómo que me tumbaron mi cuenta”, afirmó.

‘Epa Colombia’ fue condenada a 5 años, 3 meses y 15 días de cárcel, a no volver a ejercer su labor como ‘influenciadora’ ni ‘youtuber’ y a pagar 492 salarios mínimos vigentes de 2019. En ese año, divulgó en sus redes un video con los actos vandálicos que cometió contra una estación de Transmilenio.

Gómez fue enfático en indicar que su respaldo a la bogotana fue el motivo para el cierre de su Instagram y aclaró que no fue por otras razones que se han querido indicar en las redes sociales.

“Yo me ‘regué’, hablé lo que no debía hablar y me pasé”, reconoció en su defensa a ‘Epa Colombia’, a lo que añadió: “Es que me dejo llevar por los sentimientos”.

Este fue el video que el ‘influenciador’ compartió en Instagram y que un usuario replicó en Twitter:

Video de ‘La Liendra’ hablando de ‘Epa Colombia’

A pesar de la explicación del quindiano, en Twitter se hizo viral solo un fragmento de sus declaraciones sobre la empresaria.

En ese pedazo, el joven dice: “Cinco años, ‘parce’, y en una cárcel. ¡Uf, muy duro! ‘Epa’, muy duro. ¡Uy, no! Por lo menos, ¿sabes qué? Que la dejen vender keratinas en el patio”. Al final, se ríe.

Este fue ese video, que compartieron varios usuarios:

Al ver este video, las críticas fueron la constante en Twitter en contra del joven, a pesar de que explicó que defendió en sus historias a ‘Epa Colombia’

“La Liendra dice entre risas que ojalá le dejen vender a Epa keratinas en el patio de la cárcel, y luego se queda sin cuenta de Instagram. Entonces, sale haciendo videos pidiendo empatía que porque lo que él está viviendo es muy duro. A veces, la vida es hasta poética”, dijo una usuaria.

El hecho incluso puso a ‘La Liendra’ como tendencia en Twitter, en medio de las críticas de los usuarios al ver ese fragmento de video.