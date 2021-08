‘La Liendra‘ está viviendo una auténtica pesadilla, luego de que se diera cuenta que le cerraron su cuenta de Instagram. Es la hora que el ‘influenciador’ todavía no sabe por qué la red social tomó esa decisión contra él, o si se trata de un ataque cibernético.

Lo cierto es que su cuenta con más de 6 millones de seguidores ni siquiera aparece en esa plataforma. El joven está totalmente angustiado, porque en caso de que no pueda recuperar su perfil, estaría perdiendo muchos años de trabajo y eso, claramente, lo perjudicaría económicamente.

El creador de contenidos publicó un video desde una cuenta de respaldo para dar la triste noticia. Al borde del llanto, les quiso contar a sus seguidores qué fue lo que sucedió. “Tengo el corazón a mil. Me cerraron la cuenta de Instagram. No tengo una explicación lógica. Me sacaron. Me dijeron que me la cerraron y ya. Esto es algo que dejo en manos de Dios. Tenemos mucha fe de que la vamos a recuperar”, comentó en la parte inicial de la grabación.

Mauricio Gómez, como se llama en realidad, no paraba de lamentarse y no entendía por qué una cosa como esta le estaba pasando a él. “Instagram es mi vida. Todos los días me levanto a ver qué les hago. Sé que no soy una persona que le hace daño a nadie. No soy una persona mala, para que le pasen estas cosas“, agregó.

Sobre lo confundido y frustrado que se siente por estas horas, el joven agregó: “¿Qué voy a hacer mientras tanto, porque ese proceso se demora? Ni siquiera sé qué hacer. No me esperaba esto. Es la peor pesadilla que uno puede vivir. Es mi empresa, es mi vida, es todo“.

Lee También

Por último, ‘La Liendra’ pidió a sus seguidores que le enviaron muy buenos deseos para que pudiera recuperar su cuenta. “Les pido que tiren la buena energía, que prendan su veladora, que ojalá podamos recuperar la cuenta para seguir entreteniéndolos. No saben cómo me siento. Estos días no sé qué hacer, no sé cómo estar”, concluyó.

Al joven se le vio realmente angustiado y los próximos días serán claves para saber si podrá recuperar o no el espacio por el que tanto trabajó durante años. Por ahora, está moviendo cielo y tierra para tratar de encontrar la manera de levantar el bloqueo a su perfil.

Este fue el video que compartió el ‘instagrammer’ para dar la mala noticia: