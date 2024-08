Antonina Canal celebró el pasado 26 de mayo sus 32 años de carrera en el país. Sin embargo, al parecer, no todo es color de rosa, ya que una empleada de la artista reveló lo que serían condiciones de trabajo inadecuadas laborando para ella.

En una entrevista para ‘La red‘, de Caracol Televisión, Gabriela Álvarez expuso su caso y habló de los maltratos que supuestamente recibió por parte de Canal.

La joven afirmó que fue contratada para el puesto de coordinadora de la plataforma académica Q10, siendo encargada de enviar los enlaces de las clases, las conferencias de la bailarina y el apoyo en distintos eventos. Igualmente, afirmó que la carga laboral inició el primer sábado, cuando inició su jornada laboral de 7 a. m. a 8:00 p. m., y aseguró que el roce con ella empezó cuando no pudo salir a almorzar.

“El primer memorando fue porque el baño no tenía papel higiénico. Yo entré nueva y no sabía cuándo ella tenía que pagar los recibos de servicios públicos… En ese momento, no sabía que tenía que hacerme cargo de eso”, dijo la mujer a ese medio.

Posteriormente, se comunicó con Antonina para aclararle que ella no había sido contratada para esas funciones. Igualmente, el segundo memorando fue por no despertar a la mamá de Canal para una clase que debía impartir, aduciendo que una de las responsabilidades de Gabriela era estar pendiente de los profesores.

Asimismo, la trabajadora aclaró que, muchas veces, la hora de almuerzo era a las 5:00 p. m., ya que la presión y la cantidad de trabajo era demasiada y no podía salir a almorzar antes.

“Un día ella llega a la academia y me empieza a decir: ‘Orangután’. Que yo caminaba como un orangután, que hablaba como un orangután, y eso se repitió en varias ocasiones. La señora Antonina me hizo una llamada ese día en la oficina de trabajo, y yo me aseguro de grabar la llamada porque ya venía evidenciando faltas de respeto por teléfono. No quedaron grabados, pero sí había aguantado gritos y maltratos por parte de ella”, agregó Álvarez a ‘La red’.

Otro día, la bailarina le habría lanzado comida y elementos a la joven. Lo que ella evidenció en un audio; posteriormente, por medio de su celular, grabó cómo quedó la oficina después de esa escena.

“A mí siempre me tocaba reclamar mi sueldo. Cabe resaltar que mi salario lo recibía en abonos. Es decir, recibía un abono de 200.000 pesos, 300.000 pesos, pero muchas veces también recibí la respuesta de: ‘No te voy pagar’“, acotó Gabriela.

Además, agregó que fue operada de una rodilla y tuvo una incapacidad médica, y en ese momento descubrió que la cotización de su seguridad social se hacía por un valor inferior al sueldo que figura en su contrato.

Ante las graves acusaciones, la artista envió un comunicado a ese medio de comunicación en el que menciona lo siguiente: “Por respeto a la legalidad y a las partes involucradas, este tema será ventilado exclusivamente ante las instancias judiciales competentes, donde confiamos que la verdad prevalecerá. Asimismo, de ser el caso y así considerarse procedente, se dará inicio a acciones legales de distinto orden contra el trabajador por difamación, por afectación del buen nombre y del honor en cabeza de Antonina Canal y de su empresa”.

