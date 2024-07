Por: VALORA ANALITIK

El Gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia ha tenido varios casos de denuncias por mal clima laboral en distintas entidades y que han sido reportadas por medios de comunicación; por ejemplo, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Hacienda, entre otras.

Esta vez, Valora Analitik conoció una serie de casos de acoso laboral que se habrían gestado, presuntamente, al interior del Ministerio de Minas y Energía, propiamente en la Dirección de Hidrocarburos.

Estos episodios están protagonizados, según las denuncias, por el director Adwar Moisés Casallas Cuéllar, quien, de acuerdo con varias fuentes de este medio, estaría teniendo serios problemas con trabajadores y contratistas a su cargo.

En una dura carta (anónima) de 12 páginas han quedado plasmadas las complejas situaciones que se viven por parte de Casallas Cuéllar en las que sobresalen temas como: falta de rigor técnico, acoso laboral, marcadas inclinaciones políticas y entrega de contratos a profesionales con perfiles no adecuados.

“El señor Casallas es alguien que en reiteradas ocasiones no ha prestado atención a su equipo técnico, cuando debería hacerlo, especialmente cuando no tiene las capacidades técnicas, administrativas ni blandas para ocupar el cargo que tiene”, se expresa en la carta.

Y continúa: “Ejemplo de esta incompetencia es que ha hecho manifestaciones y entregado información que no corresponden a la que su equipo técnico le reporta haciendo quedar mal a toda la entidad en eventos públicos, y si bien el director es un ingeniero de petróleos, el voz a voz de los verdaderos profesionales es la falta de conocimiento técnico del señor Casallas, especialmente en temas de nuevos energéticos, los cuales cobran importancia hoy en día y que son el horizonte planteado por el actual Gobierno y ministro”.

De acuerdo con la misiva, cuando Adwar Casallas ingresó a la Dirección de Hidrocarburos aseguró que nada iba a cambiar y que se les daría continuidad a los procesos que venía adelantando el anterior director, bajo procesos de transparencia.

“No obstante, cuando llegó solicitó desistir de al menos 3 personas que se encontraban en trámite de contratación y que cumplían con los requisitos exigidos, pero en su lugar contratar personas que no tienen las condiciones de experiencia que requiere la Dirección”, relata la carta.

La preocupación por ‘la plata de cada contrato’ en Ministerio de Minas

En el documento, conocido por Valora Analitik, se expone que, menos de dos meses después de la llegada de Adwar Moisés Casallas Cuéllar como director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, ha planteado reevaluar los salarios de los contratistas.

“(…) aseverando que se ganan mucho, y desconociendo los altos perfiles que se requieren para las labores técnicas de la dirección. Adicionalmente, a varios contratistas de distintas áreas de la Dirección les ha hecho manifestaciones relacionadas con que ‘dependiendo’ de sus entregas se les dará continuidad, y en otras ocasiones ha manifestado que los cambiará a todos”.

Según la carta anónima, “es normal que dé versiones diferentes a los contratistas, incluso se presta para preguntar a algunos qué piensa de otros, generando mal entendidos y malestar entre los compañeros. Incluso manifestó que su Dirección estaba de puertas abiertas para quien quisiera entrar a dialogar, pero tan pronto un contratista entró a comentarle situaciones personales, tergiversó la conversación y fue al supervisor a dar una versión distorsionada de la conversación, lo cual es poco profesional e inmaduro”.

Así las cosas, los profesionales contratistas de esta dependencia se enteraron de la terminación de sus contratos primero por los rumores que corrían en la entidad.

Cabe recordar que, de 2023 hacia atrás, la Dirección de Hidrocarburos estuvo compuesta por cerca de 63 profesionales entre funcionarios y contratistas. “Hoy en día él ha contratado más de 100 personas para diferentes cargos y labores”, aseguró una fuente.

“Hay unos recursos destinados para contratar entidades o asesores externos (como consultoras y demás). Desde el año pasado se dio la orden de no usar este dinero con estos fines, pero quedaron disponibles. ¿Qué quiere decir? Que este presupuesto se estaría sustentando en contrataciones de personas que nunca han ido al Ministerio y que no tienen el perfil para trabajar en la Dirección de Hidrocarburos”, narró otra fuente a Valora Analitik.

Las fuentes alegan que, aunque hay una falta de conocimiento de Casallas Cuéllar sobre el funcionamiento de los contratos de prestación de servicios, éste no permite que lo asesoren: “en múltiples ocasiones hace comentarios suspicaces insinuando que los contratistas, o personal de planta, se pueden prestar para corrupción y pone en entredicho la labor de los mismos”.

Otra arista que denuncian las fuentes son las presuntas contrataciones indebidas que habría adelantado el director de Hidrocarburos.

“(…) vinculando a personas que no tienen la experiencia que requieren y exigen los distintos cargos de la entidad. El primer ejemplo es el de Liz Carolina Ospino Rodríguez, quien es una ingeniera mecánica con experiencia en la gestión de maquinaria pesada, pero Casallas la llevó a la Dirección de Hidrocarburos como asesora técnica en la dependencia de Gases tal como lo evidencian los soportes académicos y de experiencia que fueron cargados en la plataforma Secop II, y sin que se haya cargado en dicha plataforma la hoja de vida de la función pública”, cita la carta.

Así otros dos casos que se pueden leer en la carta completa aquí.

En línea con el testimonio de una fuente, el punto más crítico -con los contratistas- fue en diciembre de 2023, cuando el líder de la Dirección no daba un estatus a estos profesionales sobre su continuidad o finalización de contrato.

“Los ponía a hacer informes adicionales no requeridos, a trabajar sin contrato y luego les decía que no continuaban -y por supuesto ese tiempo no lo pagaba-. Otra de las formas de hacerles saber que no continuaban era sacarlos del grupo de WhatsApp de la Dirección, pero nada más. No había consideración alguna”.

Sobre el monto de los contratos, esa misma fuente aseguró que no había conciencia sobre lo que les pagaban a unos y a otros. “Si uno revisa en Secop las contrataciones históricas en la Dirección de Hidrocarburos a los contratistas, éstas no alcanzaban más de los $ 7’000.000, al que más le pagaban. Porque al resto les daban entre $ 2’000.000 y $ 4’000.000 por mes (por prestación de servicios) a profesionales con alta experiencia técnica”.

El presunto acoso laboral por parte de Casallas Cuéllar

Ante estas denuncias, Valora Analitik contactó a varias fuentes para constatar la información sobre las denuncias por acoso laboral (similares a las que hubo contra Holman Morris), quienes manifestaron que, aunque se escalaron los casos en las oficinas correspondientes del Ministerio y son de conocimiento del ministro, Ómar Andrés Camacho, no hubo una gestión clara que le pusiera un alto a la situación. Esto fue lo que dijeron:

El miedo a denunciar

“Él nos generó un tema muy fuerte de acoso y de amenazas que me da un poco de miedo entregar más detalles de esto”, empezó una de las fuentes contactadas por este medio. Luego de decirle al equipo completo que las cosas seguirían como venían, pasadas unas semanas, sus acciones empezaron a tomar un giro. “(…) les preguntaba a los funcionarios, sin importar el cargo que tuvieran, por qué sacaban los trámites (que les correspondían), que cuáles eran sus intereses de adelantar esos trámites y quién los había mandado a hacer. Esto lo hacía tanto por chat, correo y presencial”. Estos seguimientos despertaron incomodidad en las personas, pues se sentían en medio de una persecución con tales cuestionamientos e insinuaciones de corrupción por parte del director Casallas Cuéllar. “Decía como: ‘¿Usted por qué le está firmando a equis empresa de combustibles? Acaso, ¿usted qué intereses tiene con tal empresa? Él dudaba mucho de la integridad de todos (personas que llevaban hasta 12 años en el Ministerio). Todo esto generó un impacto muy fuerte en el equipo, nosotros teníamos una trazabilidad clara de por qué se hacía cada procedimiento con oficina jurídica y demás”. Para esta fuente, Casallas Cuéllar tiene “completo desconocimiento del sector: desde la estación de servicio, hasta el campo petrolero. Además, él tiene como un resentimiento muy fuerte hacia esta industria y el mismo sector público”. “Él comentaba abiertamente que trabajaba en Ecopetrol y que tuvo un cargo como coordinador o jefe de contratos, tuvo diferencias internas y, en entre otras palabras, lo sacaron o echaron de allí. Por eso tuvo muchos temas jurídicos y, posteriormente, terminó exiliado del país: se tuvo que ir a Estados Unidos. Pero ahora con este nuevo Gobierno y con la USO tuvo mucho respaldo que lo llevó a este cargo”, indicó la fuente. Entre tanto, la fuente también destacó que, con el paso del tiempo, Casallas inició comportamientos similares a un delirio de persecución, lo que lo llevó a tratar diferente a trabajadores, contratistas que eran de universidades costosas y a empresas que no ‘comulgaban con el actual Gobierno’. También, le fue criticado que, recién nombrado como director del Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía en septiembre, para las fiestas de fin de año en diciembre sacara vacaciones. “Su discurso no iba en línea con sus hechos, esto no tenía nada que ver con lo que decía de ‘el pueblo primero’”. “Si algo no nos gustaba sobre temas técnicos o del trato a las personas, él nos amenazaba con denunciarnos a la Contraloría. Era una gran desconfianza con nosotros: solo exigía lo que él quería, sin sustento técnico”, relató la fuente. Gobierno del Cambio con ambiente laboral complejo

“De los aspectos que no me hicieron sentir bien en ese rol que desempeñaba en la Dirección de Hidrocarburos, con Adwar, fueron esos inconvenientes de ambiente laboral. Porque estamos en el Gobierno del Cambio, el Gobierno de los trabajadores y del Humanismo. Ahí no me agradó mucho esos enfrentamientos”, expuso una fuente.

Agregó: “Digo que fue un enfrentamiento permanente porque fue lo que viví ahí. En concreto, hay una denuncia de acoso laboral -ante el Comité de Convivencia del Ministerio- de unos funcionarios que últimamente estuvieron a mi cargo”.

Según la fuente, se trató de hacer mediaciones y armonizar cada proceso. “Tuve que enfrentarme, incluso, en ciertos momentos a la actitud de Adwar, porque quería ser coherente con la política laboral del Gobierno y eso generó distanciamiento, un rechazo por parte de él. Lo cierto es que hay quejas ante el Comité de Convivencia, ante la Oficina de Control Interno y los sindicatos tienen las quejas de los profesionales de planta”.

“No me gustó ese ambiente, yo traté de generar confianza. Creo que el manejo de equipos se basa en la confianza y no la vi, por eso traté de confrontarlo, de enseñarle con el ejemplo y argumentos, pero no logré hacerlo”, precisó esta fuente.

“¿De qué partido político eres?”

Otra fuente que habló con Valora Analitik aseguró que la carta -que se puede consultar más arriba de esta nota- fue de conocimiento público al interior del Ministerio de Minas y Energía y del propio ministro.

“A mí me trató de corrupta por una carta que llegó al Ministerio averiguando por algunos procesos y si acelerarlos tenía algún costo. (…) El anterior director confiaba muchísimo en mí y mi coordinadora también, aunque tenía mucha carga laboral. Pero él, si ya venía con su cosa diciendo que todos nosotros éramos malos y corruptos, desde este impase empezó a decir que los contratistas estábamos cobrando a empresas para adelantar los procesos”, subrayó la fuente.

De acuerdo con esta persona, Adwar Casallas le interesaba tener personas que se comportaran de manera conveniente. “Yo veía que los que iban a hablarle al oído, como a adularlo, a Casallas le gusta eso: la pleitesía. El que caminaba con él tenía contrato y trabajo, mientras que el resto -que éramos los técnicos- no”.

Otro ejemplo que da la fuente es que Casallas hablaba mal de la gestión de alguno es privado y en público decía otra cosa. “Decía esa persona no, no daba un por qué, solo un no. Pero en grupo les decía a los contratistas ‘necesitamos luchar por ti y por tu puesto, voy a hablar con talento humano’. Al final cuando la gente estaba sacando sus cosas, pues no se les renovó el contrato, él decía ‘ay, no puede ser que te nos vas’”.

Otra de las cosas que era preocupante, de acuerdo con la fuente, es que se le daba prioridad al perfil político y no al técnico -lo exigido por esta Dirección-. “Cuando le preguntábamos por nuestra continuidad decía que él no sabía nada aún, que había qué esperar a fin de año, y en medio de la conversación decía: ‘Pero, espera, tú de qué partido político eres’”.

“Lo último que supe es que llegó una carta, que es la que ustedes tienen, y que el ministro había dicho que nada, que él siguiera trabajando normal. Y es que Adwar decía que tenía el respaldo de Roy Barreras, lo recuerdo porque me preguntó de qué partido político yo era y me dijo eso, pero otras veces decía que ‘el propio Petro’ lo puso ahí”, afirmó la fuente.

“Lo del partido político me causa mucha curiosidad porque, cuando hablamos con talento humano por mi situación, salimos de la oficina con Adwar y caminando ve a otra persona y me dice: ‘¿A esa señora por qué no la han sacado?, ¿ella de qué partido político viene?’ Lo que yo le dije es que todos acá llevamos años (unos ocho años, otros diez, 12 años), nosotros estamos trabajando para la Dirección. Era preocupante esa obsesión que tenía por este tema”.

“Me da tristeza que, pese a que llegó esa carta a ojos del ministro, nunca se hizo nada para que él cambiara, ni tampoco hubo diferencia en la forma de actuar del doctor Adwar Casallas”, concluyó la fuente.

Valora Analitik está a la espera de la respuesta oficial del Ministerio de Minas y Energía sobre estas acusaciones. La entidad se comprometió a entregar sus respuestas este miércoles 3 de julio.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.