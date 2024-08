El Ministerio de la Salud reveló una circular que le recuerda a las facultades de medicina de las diferentes universidades del país, que deben respetar el tiempo de trabajo y los horarios laborales de los médicos residentes, quienes no pueden trabajar más de 66 horas a la semana.

Juan Diego Alvira, director y presentador de Sin Carreta, habló con el doctor Carlos Jaramillo, quien también fue víctima de maltrato en el hospital donde hizo sus prácticas.

“Esto tiene que caer contra el Departamento de Cirugía de la Universidad Javeriana y sentar un precedente, pero no contra el departamento, porque el departamento no existe, existen las personas”, dijo el médico. “Que no vengan a decir que es que no se han dado cuenta. Es más, de la misma Universidad Javeriana las mismas personas que están ahorita en el ojo de la lupa, que han tratado de decir “no teníamos ni idea”, esas mismas han escrito dos artículos publicados en revistas internacionales, uno habla sobre la percepción de los estudiantes que sienten que el ambiente donde están no es un ambiente adecuado, es un ambiente hostil, y hay otro que habla directivamente sobre el acoso y sobre el maltrato de los residentes de Colombia”, aseguró.