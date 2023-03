El sorpresivo despido del periodista deportivo ha causado un revuelo en redes sociales, pues fue quien reemplazó a Iván Mejía en 2019 luego de que este anunciara su retiro de los medios.

De acuerdo con las primeras informaciones, la razón de su desvinculación de la emisora tiene que ver con unas controversiales declaraciones que emitió el pasado 5 de marzo, cuando se refirió al presunto abuso que cometió el futbolista marroquí Achraf Hakimi, del París Saint Germain, quien ya fue imputado por las autoridades francesas.

“Sigo pensando que si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Y para qué viene a reclamar después […]. La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”, dijo en esa oportunidad el periodista.