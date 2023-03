Este miércoles, trascendió en los medios de comunicación que Óscar Rentería fue despedido de Caracol Radio. Oyentes se habían percatado de la ausencia del periodista esta semana en el programa ‘El pulso del fútbol’, y en las últimas horas se conoció la razón.

Rentería no va más en la emisora por cuenta de la opinión que entregó sobre el presunto abuso que cometió el futbolista marroquí Achraf Hakimi, del PSG, quien ya fue imputado por las autoridades francesas. El periodista caleño tomó una postura que lo convirtió en objeto de todo tipo de críticas en las redes sociales.

El comentarista dijo al aire que no le creía a la joven que acusó al futbolista y que “una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista”. Un día después, ante todas las críticas que recibió, lejos de arrepentirse, Rentería se mantuvo en su posición y comentó: “Sigo pensando que si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Y para qué viene a reclamar después (…) La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”.

Por esa situación, Rentería fue despedido de la emisora y su reemplazo ya estaría definido. Todo parece indicar que, desde este lunes 20 de marzo, su lugar en el icónico programa de la 1:00 p.m. lo tomará Juan Felipe Cadavid.

César Augusto Londoño habló de salida de Óscar Rentería de Caracol Radio

Da la casualidad que, poco después de que en los medios se hablara del despido de Rentería, César Augusto Londoño hizo un comentario que confirmó aún más la noticia.

El director del programa dijo que ya no será posible que se lleve a cabo el juego de billar que estaba pactado entre Rentería y Tulio Gómez, dueño del América de Cali, para el lunes. Hace un par de meses, el periodista caleño y el directivo acordaron que se enfrentarían para medir sus destrezas en esa disciplina.

“El duelo de billar entre Óscar Rentería y el presidente del América, Tulio Gómez, lamentablemente no se va a poder realizar el lunes como estaba previsto”, aseguró Londoño en el programa de este miércoles.

Rentería no se ha pronunciado al respecto sobre su partida de la emisora, pero la noticia no para de ser comentada en las redes sociales entre los oyentes y seguidores de ‘El pulso del fútbol’.