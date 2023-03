Hace unos días, en el programa ‘El pulso del fútbol’, de Caracol Radio, el periodista Óscar Rentería lanzó un controvertido comentario sobre la investigación que se adelanta en contra de Achraf Hakimi, futbolista del PSG, por presunto abuso.

Tal y como dijo el comentarista deportivo, la presunta víctima tendría parte de responsabilidad en los hechos que aún están por esclarecerse, pues, según él, la mujer sabía a qué iba al apartamento del jugador marroquí.

“Una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista… Sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después”, dijo.

Y añadió: “La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”.

La opinión de Rentería causó una oleada de críticas en redes sociales. Es el caso de la hija del exarquero Óscar Córdoba –hace poco tuvo un acalorado debate en ESPN–, quien atajó las palabras del periodista y lo puso en su sitio frente a un tema tan delicado.

Y es que, a través de Twitter, Vanessa Córdoba, guardameta de Atlético Nacional, reprochó lo dicho por el vallecaucano y señaló que ningún futbolista debe abusar de nadie, recalcando que hace falta educación.

“Un futbolista no debería abusar de nadie. Hoy más que nunca lo sostengo, el fútbol en todos sus niveles y partes urge de una educación sexual íntegra”, escribió.

Y agregó: “Los futbolistas son personas pensantes. Los futbolistas no son animales. Paren de tratarlos como tal y de excusar su comportamiento, que además, es resultado de la burbuja donde los mantienen. Eduquémonos y evolucionemos. Ya va siendo hora”.

Los futbolistas son personas pensantes. Los futbolistas no son animales. Paren de tratarlos como tal y de excusar su comportamiento, que además es resultado de la burbuja donde los mantienen. Eduquémonos y evolucionemos, ya va siendo hora. https://t.co/37nbTm7Rnb — Vanessa Cordoba (@VCordoba1) March 9, 2023

El comentario de Vanessa fue aplaudido por varios internautas, quienes arremetieron contra Óscar Rentería por las palabras que usó para referirse a la situación.