El caso se conoció justo después de que la futbolista hiciera su debut oficial con el equipo merengue el pasado fin de semana, cuando jugó los últimos minutos del partido en el que vencieron 1-5 al Alhama C.F. por la fecha 20 de la liga femenina española.

Los hechos ocurrieron en 2020, justo cuando el mundo entero estaba enfrentando la pandemia del COVID-19. A sus 15 años, la vida le puso quizás el partido más difícil de su vida al ser diagnosticada con cáncer de ovario, según recogió Win Sports.

Pese a lo grave de la enfermedad, la jugadora y sus allegados decidieron tener oculto el tema, ya que el proceso de recuperación fue tedioso y extenso, mencionaron en el canal deportivo.

La delantera de la Selección Colombia nunca compartió en sus redes la situación por la que estaba pasando. De hecho, y según le contó un trabajador del Deportivo Cali al mismo medio, hubo comentarios respecto a su rendimiento que la llegaron a afectar.

De acuerdo con el canal, el 15 de abril de 2020 se le hizo un tratamiento quirúrgico a Caicedo para retirarle la masa encontrada y comenzar un proceso de quimioterapias. Su recuperación se llevó a cabo en la Fundación Valle de Lili, donde completó 6 ciclos de quimioterapias en un periodo de 3 meses.

Como le ocurre a la mayoría de las personas que padecen algún tipo de cáncer, a Linda Caicedo se le comenzó a caer el cabello. Incluso, y según el medio deportivo, jugó la Liga Femenina de 2020 utilizando una peluca.

“Un día salimos a trotar y me mostraron una foto en la que mi hermana [como le dice de cariño a Linda] no tenía casi cabello y ya estaba con tubos. Yo llegué a mi casa a llorar y ella nos decía que se veía allá… Esa imagen no se me borra”, recordó Kelly Ibargüen, jugadora de Santa Fe y amiga cercana de Caicedo, en entrevista con Win Sports.