La portera del plantel femenino de Atlético Nacional, que ha estado involucrada en la polémica por los presuntos vetos en la Federación Colombiana de Fútbol, dio a conocer que sufrió una escalofriante experiencia al ser acosada a través de una videollamada.

Además de futbolista Vanessa Córdoba es comunicadora social y ha militado en clubes de México y Colombia. Ha estado en diferentes espacios en los que ha pedido mejores condiciones para las jugadoras y, recientemente, contó el desagradable momento que vivió.

La hija del recordado golero explicó en su cuenta de Twitter que fue a través de FaceTime que un hombre la acosó. Según su relato, desde un número desconocido la llamaron, ella rechazó la llamada, pero le insistieron varias veces.

Ante las constantes llamadas, la arquera de Atlético Nacional decidió contestar. Desafortunadamente, cuando la cámara se encendió vio de qué se trataba todo.

Me entró una llamada por FaceTime de un número desconocido y la rechacé. Volvió a marcar varias veces seguidas y me preocupé entonces contesté sin cámara y sin hablar. Cuando contestó nadie habló ni había cámara y de repente la prenden y es un tipo masturbándose. Asqueroso. pic.twitter.com/X4nhs2GB7I

“Usualmente no contesto a números desconocidos, pero fue la primera vez que me pasa por FaceTime y realmente me preocupó por la insistencia. En serio, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Cual es la h… necesidad? Qué experiencia tan pero tan desagradable”, expresó la deportista.