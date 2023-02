El pasado viernes fue la presentación oficial de la jugadora colombiana como nuevo fichaje del Real Madrid, uno de los equipos más poderosos del mundo.

Desde su arribo, los medios españoles resaltaron la importancia de la vinculación de la ‘cafetera’, quien con 18 años recién cumplidos decidió llegar al ‘merengue’ pese a tener el interés del FC Barcelona por contar con sus servicios.

La delantera de la Selección Colombia femenina, que brilló en los últimos Mundiales sub 17 y sub 20 y que estará presente en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda que se disputará en junio, no ocultó su alegría por convertirse en la primera mujer colombiana en vestir la camiseta de la ‘casa blanca’.

Cómo fue el primer entrenamiento de Linda Caicedo en Real Madrid

Este lunes, la exjugadora del Deportivo Cali cumplió con su primer entrenamiento con el equipo español con miras al partido del próximo sábado 4 de marzo contra el penúltimo de la liga, Alhama.

En imágenes compartidas en redes sociales por el Real Madrid, se vieron varios de los momentos en los que Caicedo dio sus primeros toques de balón en el campo deportivo de Valdebebas. Con algunos movimientos que la caracterizan, la colombiana mostró un poco del talento que la llevó al fútbol europeo.

“¡Pisando el verde por primera vez!”, escribieron en la descripción del video.

En la práctica, la joven futbolista tuvo sus primeros contactos con sus compañeras y su nuevo entrenador, quien finalmente tiene la última palabra respecto al debut de Linda Caicedo.

Real Madrid es segundo en la tabla con 52 puntos, cinco menos que el líder Barcelona, su máximo rival.