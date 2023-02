Este martes, la jugadora colombiana llegó a territorio español para hacer oficial su vinculación al Real Madrid femenino, equipo por el que se decidió pese a tener ofertas de diferentes equipos europeos.

Linda Caicedo, que brilló en los últimos Mundiales sub 17 y sub 20 y que estará presente en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda que se disputará en junio, se convierte en un fichaje que ilusiona el proyecto del equipo merengue, que quiere competir de igual a igual con el FC Barcelona, cuyo proceso deportivo es más antiguo.

Luego de terminar su contrato con el Deportivo Cali, la delantera caleña tuvo que esperar unos días para resolver su situación, pues debía tener 18 años cumplidos para firmar un contrato con un equipo europeo.

La jugadora tenía ofertas del fútbol de Estados Unidos y de algunos de los principales clubes de Europa. Sin embargo, el equipo culé era el que picaba en punta para lograr su contratación.

Así lo había asegurado el presidente del Barcelona Joan Laporta en un viaje a Colombia que hizo el pasado noviembre. “Es una jugadora con un talento especial. Nuestro departamento de ‘scouting’ la tiene muy presente y sé que ha habido contactos. Hace tiempo que nos gusta”, dijo en su momento.

Pero cuando parecía que Caicedo llegaría a las toldas culés, finalmente el Real Madrid —máximo rival histórico— que quedó con los derechos de la colombiana. Esto, al parecer, fue por una razón de peso que tuvo la propia Caicedo.

De acuerdo con el periodista Juan Cortés, de Blu Radio, desde el FC Barcelona no se le garantizó a la ‘cafetera’ ser parte del equipo principal, por lo que esto no le habría gustado mucho.

“El proyecto deportivo del Barca femenino supera con creces al del Madrid que es mucho más nuevo, pero una de las razones es que a Linda no se le aseguró ser parte del equipo 1, sino hacer un proceso e ir de a poco. Esto no cayó bien”, aseguró el comunicador en su cuenta de Twitter.

