El alegato se presentó al aire, cuando en el programa ‘El carrusel’ se hablaba de la caída 2-0 del Independiente Medellín en Tuja ante Boyacá Chicó en cumplimiento de la octava fecha del torneo local.

El equipo antioqueño presentó una nómina llena de juveniles y emergentes porque el técnico David González optó por reservar a su plantilla principal para recibir este miércoles 15 de marzo a Magallanes de Chile en el partido de vuelta de la última fase previa de la Copa Libertadores, serie que en la ida quedó 1-1.

En consecuencia, Rafael Villegas se mostró en desacuerdo con el entrenador del DIM: “Medellín es mucho más como para sentar a todo el equipo profesional por enfrentar a Magallanes a los 4 días, ¿no hay tiempo de recuperación? En cambio Chicó está haciendo gran campaña y hay que respetársela”.

Frente a esta posición, Diego Rueda replicó dejando ver su desacuerdo con Villegas: “No comparto su opinión, aunque la respeto. David González hizo bien porque el partido contra Magallanes significa entrar a la fase de grupos y no se puede perder. La Copa Libertadores está por encima que ganarle al Chicó y sufrir alguna lesión o desgastar el equipo”.

Este choque de posturas entre los comentaristas más importantes de la emisora hizo que se calentaran los ánimos y que la polémica escalara cada vez más.

Luego de que cada uno planteara su punto de vista, vino el siguiente cruce de comentarios de manera personal:

–Villegas: Yo sé que cuando usted se sienta en una posición, nadie lo va a hacer cambiar.

–Rueda: ¿Y es que usted sí cambia su opinión por lo que yo diga?

–Villegas: No.

–Rueda: Ah bueno, entonces yo por qué voy a cambiar por lo que usted diga. Yo estoy convencido de la idea que tengo.

–Villegas: Tampoco puede ser que la última opinión en este programa sea la suya.

La última intervención del popular ‘Rafa’ Villegas hizo que Rueda se despachara con más ímpetu en contra de su compañero.

“No estoy diciendo que mi palabra sea la última. Si revisamos, usted lleva hablando 15 minutos, lo hemos dejado hablar todo lo que ha querido. Pero los que no estamos de acuerdo con sus ideas, también tenemos derecho a hablar. Y si no estoy de acuerdo, tengo que decirlo. ¿O vengo solo a oírlos? No señor, tampoco”, apuntó Rueda con evidente tono de enfado.