La llegada de ‘JuanFer’ Quintero apuntaba a que Junior peleara en lo más alto y sacara el mayor provecho del ‘crack’ de la selección Colombia, pero esto no ha sucedido. Ya eliminados de la Copa Sudamericana 2023, a manos del Deportes Tolima, la Liga BetPlay 1-2023 se convierte en el principal objetivo y el panorama no puede ser peor; últimos de la tabla, con 7 partidos jugados y solo 6 puntos.

Pero al final del partido contra Envigado, que terminó con derrota 2 por 1 en el Metropolitano de Barranquilla, hubo una rueda de prensa de mucha tensión y con palabras que han dejado preocupación en los hinchas. Aunque el foco estaba puesto en si el técnico Arturo Reyes renunciaba o no, la presencia de Juan Fernando en la sala de prensa abrió el panorama para hablar de su situación.

Para resumir las palabras de Reyes, solo saldrá del equipo si lo sacan los dueños, ya que cree que todo se puede revertir. Pero las palabras de Quintero fueron las que llamaron la atención de muchos, por sus quejas ante el calendario del FPC, debido a que el jueves 9 de marzo quedaron eliminados de Sudamericana en Ibagué y tuvieron que hacer muchos cambios para el duelo del domingo 12:

Después del fuerte reclamo, apuntando a la Dimayor por programar un partido tan pronto, sabiendo que estaban en una competencia internacional, ‘JuanFer’ Quintero lamentó que su golazo de media distancia no sirviera de nada: “No sirvió pa’ nada el gol, es la realidad”.

El talentoso zurdo se refirió a la supuesta presión hay en este difícil momento con Junior, pero diciendo que es feliz y quiere ir por triunfos:

“Nunca he tenido presión, juego al fútbol desde niño y lo disfruto, siempre he dicho que es mi pasión y llevo a la realidad lo que yo soy. Siempre con la responsabilidad. Así vivo mi vida, disfruto mi vida, disfruto el fútbol… Desde niño tengo muy claro eso y, hasta el día de hoy, hasta el día que me retire, voy a ser así”.

A pesar de ratificar que está contento y que tiene ambición, soltó una frase que empezó a sembrar dudas en el ‘juniorismo’, tocando el tema de lo que hará hasta que se quede en el club:

“Estoy muy feliz acá, muy contento, me gusta el reto. Desde el primer día lo he llevado con eso. No tengo presión de nada, mi familia y yo lo disfrutamos, y hasta el día que me quede, el último día acá, voy a luchar hasta el final, voy a bancar a mis compañeros, voy a bancar a todas las personas que hacemos parte del Junior y somos los únicos culpables”.