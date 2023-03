No se puede ocultar que el Deportes Tolima no venía jugando bien, los puntos en la Liga BetPlay 1-2023 así lo reflejaban, y sectores puntuales venían pidiendo la salida de Hernán Torres. Pero llegó un poco de calma por la clasificación contra Junior de Barranquilla en la Copa Sudamericana 2023 y el DT salió a sacar en cara por tantos ataques.

En la rueda de prensa oficial, en respuesta a un periodista que le había preguntado en el pasado “hasta cuándo” iba a estar en el equipo, sacó todo lo que tenía adentro y dejó claro que no va a dejar su cargo. Además, el entrenador también se refirió a la presión que sufren los técnicos como Harold Rivera, su paisano que dirige en Independiente Santa Fe, que también clasificó a la siguiente instancia de la competencia internacional.

Hernán Torres, con todo, respondió a los periodistas por la clasificación del Tolima

William Cruz, periodista de Win Sports, fue el que hizo el cuestionamiento y que motivó ‘el desquite’ del profe Torres, aunque primero habló del mal momento que venían pasando: “Necesitábamos un partido de estos, era muy difícil y complejo, por todo lo que se estaba viviendo. Por todo lo que estábamos sintiendo, no solo el cuerpo técnico, sino todos los jugadores, porque esto es una familia. Esto no es Hernán Torres, sino todo un equipo, un grupo, una familia…”.

Y después llegó la dedicatoria a los periodistas, en especial al mencionado, destacó que el triunfo 1 por 0 no le cambia el plan de seguir en el club:

“Ustedes esperan que su equipo siempre gane y no ganábamos, uno no puede ir en contra de sus conceptos e ideas. Usted me dijo, que ¿hasta cuándo Hernán Torres, cierto? Usted (señala con el dedo). En Pereira, me dijo. Pues, no sé hasta cuándo irá Hernán Torres. No porque gané hoy, porque la evaluación es cada partido y cada juego, no lo puedo contestar hoy, que gané, como tampoco pude contestar cuando perdí. Porque esto es fútbol, amigo”

Pero quedó claro que no renuncia y no tiene en mente hacerlo:

“No me voy a enojar, yo soy el técnico y al técnico le tiene que recaer todo lo que pase y suceda. Pero, eso sí, ¡yo no voy a renunciar, mis amigos, yo no voy a renunciar! Yo trabajo muy duro, para dejar las cosas tiradas, así. No me gusta salir corriendo cuando la cosa se pone difícil. Cuando me piden la renuncia; yo no voy a renunciar. Ni porque gané ni cuando pierda, yo no voy a renunciar”

Incluso, también mencionó las presiones de un sector de la hinchada y se ratificó en su postura: “¿Qué la gente me va a coger a piedra? Que me maten, pero no voy a renunciar. ¿Hasta cuándo Hernán Torres? Hasta cuando el dueño del equipo diga y quiera o la junta directiva”.

Y después, llegó la pregunta puntual sobre la situación de Hernán Torres y Harold Rivera, a lo que el DT del equipo pijao contestó con gusto:

“Los 2 estábamos ‘en la guillotina’, según los medios de comunicación. Eso hay que agradecérselo a Diosito, es el que manda y decide. Este triunfo y clasificación es para la honra de él. Soy fiel a Dios y le pido mucho, que me acompañe y que lo que me pase sea para fortalecer, madurar y aprender. A mis 62 años sigo aprendiendo, de ustedes, de sus conceptos. No crean que esos conceptos ‘entran por aquí y salen por aquí’… Harold y estábamos en una situación difícil y complicada, pero vea mi Dios cómo es de grande. Clasificó a los 2 tolimenses en la Sudamericana”

De esta forma, Hernán Torres ‘se saca la espinita’, pero también pone más tensa la relación con la prensa de Ibagué. Y habrá que esperar lo que pasa en los próximos partidos.