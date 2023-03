David González, entrenador del Independiente Medellín, confesó que su equipo no debió perder contra Boyacá Chicó y generó un sinfín de comentarios.

Este 11 de marzo, Independiente Medellín cayó 2-0 frente a Boyacá Chicó, y se alejó del selecto grupo de los ocho; finalizado el encuentro, el entrenador del DIM, David González, habló sobre la derrota de su equipo, dejando claro que su escuadra no merecía perder. Recientemente, el exarquero, está teniendo actitudes desinteresadas en las ruedas de prensa, y en esta ocasión las cosas no cambiaron.

Inicialmente, mencionó: “Creo que por gran parte del partido competimos, aunque nos faltó más profundidad, un poco de crear por lo menos algunas opciones de gol que recién en los últimos diez minutos de partido fue donde generamos algunas opciones”.

Posteriormente, dejó claro que su rival hizo pocos méritos para ganar el partido. “Pero al mismo tiempo Chicó tampoco nos generó, aparte de los dos goles que vienen de manera muy parecida con pelotas que perdemos en la mitad y nos agarran mal parados. De ahí en adelante me parece que ellos no tuvieron ninguna otra opción de gol. Obviamente el resultado habla de que no competimos de la mejor manera, pero el equipo compitió; lastimosamente los goles que nos hicieron fueron muy parecidos y muy evitables”, contó el timonel.

Hablando de justicia en el balompié, David González mencionó: “De ahí en adelante hubiera sido un partido que de haber terminado cero a cero hubiera sido un marcador justo”.