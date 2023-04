A mediados de septiembre del año pasado, la presentadora de ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión, reveló en sus redes sociales que después de varios años de lucha había logrado superar el cáncer de seno que la aquejaba.

“Con gran felicidad puedo decir que el cáncer es una prueba superada en mi vida. Abro mi corazón para contarles un poquito de esta experiencia en mi vida y, quizás a alguien, en algún momento le pueda servir”, fue parte del mensaje que escribió en su momento en su cuenta de Instagram.

Aunque de vez en cuando Diva Jessurum daba detalles de su proceso de recuperación, este viernes anunció que ya podrá dejar a un lado la peluca que la acompañó durante meses.

“Hoy he vivido uno de los días más emotivos e importantes de mi vida. Hace un año, en plena lucha contra el cáncer, perdí mi pelo completamente y parecía una rodilla. Cuando me miraba al espejo me sorprendía y siempre decía que me parecía al malo de ‘Harry Potter’ [Voldemort]”, dijo inicialmente la presentadora.

Según mencionó, durante las quimioterapias vio cómo su cabello se caía constantemente, por lo que tomó la decisión de raparse su cabeza y utilizar una peluca.

“Cuando me calvié le di un beso a mi pelo, me despedí de él y le juré que algún día nos íbamos a volver a ver. No sabía de qué manera ni cuándo iba a volver a pasar, solo sabía a quién le iba a pedir ayuda para recuperar esa parte de mi vida que se había ido”, agregó Jessurum.

En las imágenes que compartió la periodista se ve la alegría que representó para ella poder ver parte de su cabello natural, el cual no sabía distinguir de las extensiones que le colocó un famoso estilista.

Asimismo, Jessurum les envió un mensaje a todas aquellas personas que padecen algún tipo de cáncer y las motivó a no desfallecer en su intención de curarse completamente.

“Quiero decirle a la gente que el cáncer no es sinónimo de muerte, es sinónimo de segundas oportunidades y hoy estoy enfrentando un nuevo ciclo de una nueva oportunidad […]. ¡Hay una vida más allá del cáncer y sí se puede!”, señaló la barranquillera.

Por último, le agradeció al hombre que la ayudó durante todo su proceso y mostró su asombro por haber logrado resultados en un corto tiempo.

“Muchísimo tiempo esperando este momento y la verdad no pensé que fuera tan pronto, pensé que me iba a costar más porque peluqueros expertos me dijeron que volvería a estar así por lo menos en 5 años […]. No más pelucas, no más dejar de ser yo. La espera valió la pena. Soy yo, de nuevo”, concluyó.