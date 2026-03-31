Durante esta Semana Santa, la plataforma DITU apostó por ampliar su parrilla de contenidos con una oferta gratuita que combina entretenimiento, reflexión y opciones para compartir en familia. La iniciativa busca atraer a usuarios que prefieren quedarse en casa durante estos días y aprovechar una programación variada sin costo.

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Uno de los principales atractivos es la llegada de películas reconocidas a nivel internacional como ‘El discurso del rey’ y ‘Lo imposible’, títulos que entran por primera vez al catálogo. Estas producciones se suman a una oferta que también incluye contenidos nacionales, con lo que la plataforma fortalece su apuesta por captar distintos tipos de audiencia.

En el componente espiritual, destacó la inclusión de ‘The Chosen’, considerada un fenómeno global. La serie llegará a la televisión abierta el 2 de abril y, al mismo tiempo, estará disponible en la plataforma para que los usuarios puedan seguir la historia bajo demanda. Además, contará con un canal exclusivo desde esa fecha, con temporadas que se irán estrenando de forma consecutiva.

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Contenidos para maratonear en Semana Santa

La programación especial incluye una serie de contenidos pensados para diferentes públicos:

‘The Chosen’: serie sobre la vida de Jesús que se ha convertido en fenómeno mundial, con nuevos episodios disponibles.

‘El discurso del rey’: película premiada que narra la historia del rey Jorge VI y su lucha personal.

‘Lo imposible’: drama basado en hechos reales sobre una familia durante un tsunami.

‘Enchufe TV’: nuevos episodios con humor ligero para quienes buscan entretenimiento rápido.

‘Se nos armó la gorda’: comedia para maratones relajados.

‘Roberta quiere cacao’: serie infantil dirigida al público más joven.

Adicionalmente, habrá un canal temporal disponible entre el 29 de marzo y el 5 de abril, con contenidos relacionados con la temporada, incluyendo historias bíblicas, relatos de milagros y producciones enfocadas en la fe. Este espacio busca conectar con las tradiciones religiosas propias de la Semana Santa.

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