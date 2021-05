green

Como resultado de la fuerte rivalidad que ‘Alpha’ tiene con ‘Omega’, el sentenciado fue uno de sus miembros más fuertes: ‘Pipe’.

Sin embargo, no hay que olvidar que Paola, una de las más fuertes del equipo morado, tiene lazos muy estrechos con ‘Omega’, ya que ese fue su primer grupo. Ella reaccionó de inmediato en el programa de Caracol Televisión.

“Sin palabras. No sé. No pienso nada”, dijo notablemente contrariada.

Al ver su reacción, ‘Olímpico’ le preguntó si estaba molesta, y ella trató de disimularlo.

“No me molesta, pero sí me deja triste. Sin embargo, es un juego, no puedo ponerme triste”, acotó.

Conflicto en el equipo ‘Alpha’ por sentencia en el ‘Desafío The Box’

Ante el comentario de Paola, ‘Tiffi’, una de las más combativas, salió al paso y le dijo: “Ellos no piensan en nosotros”.

‘Olímpico’ la secundó y le reiteró su mensaje a Paola: “Tú no deberías sentirte triste tampoco”.

En ese punto, el conflicto subió la temperatura y Paola —que hace poco relató su duro momento por culpa de la bulimia— se fue calentando: “Yo no opino, no digo nada, es un juego. ¿Para qué me buscan la lengua?“.

De hecho, sus compañeros señalaron su actitud y ‘Mono’, recientemente afectado por la salida de su novia, aseguró que Paola está “importaculista”.

Pasado de Paola en ‘Omega’ le puede costar en el ‘Desafío’ 2021

En una conversación a espaldas de Paola, ‘Tiffi’ aseguró que a su compañera no le gusta que toquen a su antiguo equipo y, por eso, “está meando fuera del tiesto”.

‘Mono’ la apoyó y sostuvo que Paola debe pensar más en su presente como integrante del conjunto morado.

Este fue el agarrón dentro de ‘Beta’: