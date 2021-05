Él trató de bajarle la preocupación a su novia y le dijo que no entendía por qué estaba dudando de su continuidad como pareja después del programa de Caracol Televisión.

Ella planteó un escenario hipotético en el que habría una fusión de equipos y en el que su novio —con el que admitió haber tenido una relación tóxica— se podría fijar en otras mujeres.

De hecho, le lanzó la pulla con nombre propio:

“Tú dijiste la vez pasada que te gustaba ‘Meli’, y que no sé qué […]. ¿Crees que no me acuerdo de eso?”.