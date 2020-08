green

“Estoy muy triste. Llevo desde el 22 de junio enferma, me duele la garganta, me duele la cabeza, y le pido a Salud Total que me regale una cita, por favor, y no ha tenido la amabilidad de darme una. Les pedimos una teleconsulta, a mi mamá la dejan esperando en el teléfono y le cuelgan”, fue lo primero que dijo la actriz que da vida a Isabel en ‘Pa’ quererte’.

Enseguida la artista, incluso, llamó la atención del presidente de República, Iván Duque, y de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pero además le habló directamente a la EPS que no ha querido atenderla.

“¿Si eso es conmigo, cómo será con una persona del común? Señora alcaldesa y señor presidente, no es para que lo tomen a mal, pero en serio me duele mucho eso. […] Le hacen esto a una persona que realmente lo necesita, porque soy una menor de edad. Tengo una faringitis y no son capaces de darme una cita”, dijo Hanny Vizcaíno y puntualizó:

“Espero que, por favor, con esto, Salud Total, desde el corazón les digo, que aprendan a respetar la vida de uno, que si uno se enferma es para que estén ahí, porque ustedes tienen la responsabilidad que si le pasa algo a un bebé, a un señor de la tercera edad, a cualquier niño de mi edad, ustedes son los que tienen que responder. Entonces, me hacen el favor y respetan la vida de cualquiera. Tienen que respetar y estar atentos a eso”.

La grabación de la niña de ‘Pa’ quererte’ ha generado decenas de comentarios, entre estos de actores que trabajan con ella en la novela y se solidarizaron con su caso, que no es el primero que reporta un famoso, hace unos días también lo hizo un humorista de ‘Sábados felices’ con coronavirus.

Aquí la denuncia de Hanny Vizcaíno en contra de su EPS; su video lleva más de 82 mil reproducciones.