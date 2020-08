green

“Yo no le estoy haciendo daño a nadie”, fue como defendió la ‘influenciadora’ sus celebraciones ante ‘La Red’, y agregó que allí no están consumiendo drogas; lo anterior, fue aprobado por la conductora del espacio de entretenimiento, quien dijo: “Tiene toda la razón”.

Por todo lo visto, Juan Carlos Giraldo aseguró que las fiestas de Yina son una falta a la educación y al buen gusto, que si una de sus hermanas hiciera lo mismo “estaría en el buen pastor o en el manicomio”.

“A mí sí me van a perdonar. Yo le agradezco a Dios que a mis 20 años no hubiera redes sociales porque yo también hacía exactamente lo mismo: empinaba botella, me trillaba con el uno, con el otro, con el otro“, fue la forma en la que defendió la presentadora a Calderón y sus ‘putifiestas’.

Además, la también empresaria les dejó claro a sus compañeros de set que a este comportamiento se le “llama juventud”, sin contar con que la ‘influenciadora’ “está disfrutando de su momento de fama, de su popularidad (y) del dinero que gana”.

Luego, Mary les pidió a sus colegas que no fueran “mojigatos ni santurrones”, pero Frank Solano se mostró en desacuerdo y dijo: “Quiero pedirle excusas a todos los que tuvieron fiestas con Mary Méndez en esa época”, a lo que ella respondió digna: “La pasábamos divino“.

Méndez también quiso aclarar que con lo que no está de acuerdo es que se rompan las medidas de cuarentena, pues lo que pasa en la fiesta “es lo de menos”.

Aquí, el intercambio de opiniones sobre Yina, quien le dijo al medio que para su última reunión contaba con los permisos de las autoridades de Pereira: