La pequeña, que según el canal tiene apenas 9 años de edad, ha logrado con apenas algunos capítulos al aire conquistar el corazón de los televidentes, quienes no paran de sorprenderse con su talento en escena y la ternura que les produce su cómico personaje.

Isabel, como se llama en la novela de RCN, es una niña que nació en un pueblo y creció solo con la compañía de su madre, pues Mauricio, su papá, no tenía idea de su existencia y se entera en el momento menos propicio de su vida.

Pese a que es la primera vez en la que la joven actriz se roba masivamente las miradas, su talento para esta profesión ya lo había explorado en algunas ocasiones, por ejemplo en el video musical de ‘Amor verdadero’, canción en la que colaboraron Fanny Lu y Andrés Cepeda.

Estas son algunos comentarios que le han dejado los tuiteros:

#PaQuererte ya me hizo salir unas lagrimitas y reír mucho por Isa, qué belleza de niña😍😍🤣

Yo no soy una mujer soy una niña #Isa me enamora mas hay no!!! #PaQuererte

