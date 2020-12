green

En el video, la presentadora del ‘Desafío’, que regresará al programa de Caracol Televisión en la versión de 2021, lució ropa deportiva y demostró con algunos pasos de baile que ya tiene un gran control de su pierna biónica, que apenas está aprendiendo a usar.

“Volver a bailar. Me levanté, me puse mi prótesis, me recogí el pelo y dije: ‘Voy a intentarlo'”, empezó diciendo Daniella Álvarez en el post con el que acompañó la grabación, que ya cuenta con cerca de 200 mil reproducciones.

La conductora de televisión, quien sorprendió a su hermano al dar sus primeros pasos en famoso programa, también comentó que “es más fácil bailar que caminar y subir escaleras”, por lo que prefiere seguir moviendo sus caderas por el resto de su vida.

Ante la publicación, varios de sus seguidores aplaudieron su fortaleza y la forma con la que ha afrontado la vida desde que le amputaron parte de su pierna izquierda y que se enteró que su pie derecho no funcionará del todo.

Aquí, el video de la también empresaria, quien mostró públicamente su pierna biónica en la más reciente edición de la revista Vea.