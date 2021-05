Luego de ocho días de manifestaciones en Colombia y el pronunciamiento de varios cantantes, actrices, ‘influencers’ y personas reconocidas a nivel nacional e internacional, Daniella Álvarez decidió escribir sobre la situación actual.

La presentadora del Desafío, que es uno de los programas más vistos en el país, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que pidió el cese a los hechos de violencia que enmarcan el paro nacional y que hasta el momento han dejado 11 muertos confirmados, aunque podrían ser mucho más.

La joven barranquillera, quien parece estar soltera porque su novio tuvo que dejar el país, hizo su primera publicación con la bandera de Colombia y dando un panorama de lo que ella parece haber visto recientemente. Dejando de lado las causas por las que se han manifestado las personas, Álvarez centró su atención en los hechos que están dejando heridos en diferentes zonas del país o que protagoniza un sector mínimo de la sociedad.

“Por favor NO a la violencia, NO al vandalismo, NO a la sangre porque esto no conduce a NADA. Que prime la cordura, el diálogo y la Paz en nuestro país. Estamos viviendo momentos de mucho sacrifico y dolor por la Pandemia para que ahora se sume esto”, escribió la exreina en sus redes sociales.