green

El concurso de Caracol marcó 12,24 puntos con su capítulo de este lunes, en el que hubo prueba de servicios y dejó como ganador a Beta, seguido por Omega y Alpha, que tuvieron un encontrón al finalizar la competencia.

Ese puntaje le permitió al ‘reality’ quitarle la corona a ‘La reina del flow’, que ahora es virreina, pues quedó en el segundo lugar con 11,82 de ‘rating’.

Caracol sigue goleando a RCN en ‘rating’

Aparte de apoderarse de las dos primeras casillas, Caracol también se quedó con otras seis, logrando este lunes ocho puestos frente a dos de RCN en el top 10, tal como sucedió la semana pasada.

(Vea también: ‘Desafío’: ¿por qué Andrea Serna no puede hablar con participantes fuera de pruebas y Daniella Álvarez sí?)

Es más, ninguno de los versus que hay en la noche quedaron apretados este lunes, pues las producciones de Caracol le sacaron buena ventaja a sus enfrentados, como se muestra a continuación:

De 8 p.m. a 9 p.m.: ‘Desafío’ tuvo 12,24 vs. ‘Pa’ quererte’ que sacó 8,27 . (Desde la otra semana, al concurso le cambian la competencia, pues RCN estrena ‘Café’).

. (Desde la otra semana, al concurso le cambian la competencia, pues RCN estrena ‘Café’). De 9 p.m. a 10 p.m.: ‘La reina del flow’, 11,82 vs. ‘Enfermeras’, 8,35.

De 10 p.m. a 11 p.m.: ‘Pedro, el escamoso’ logró 9,61 y su enfrentada ‘Lala’s spa’ no apareció en el top, es decir, marcó menos de 6,22 puntos.

‘Desafío’, nuevo líder del top 10 del ‘rating’

El listado no solo incluyó al ‘Desafío The Box’ y las novelas mencionadas, sino los noticieros de Caracol de las 7 p.m., el mediodía y las 11 p.m., así como a ‘Todo por mi hija’ y ‘Lo que la vida me robó’.

Esos informativos y producciones de Caracol ocuparon los puestos 3, 5, 9, 8 y 10, respectivamente. Las únicas casillas que logró RCN fueron la sexta y la séptima con las ya mencionadas ‘Pa’ quererte’ (que finaliza esta semana) y ‘Enfermeras’.

Este es el trino de Ibope con los datos señalados en esta nota y con el top 10 completo de los programas más visto del 4 de mayo: