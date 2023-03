Los compañeros de trabajo del actor le celebraron un año más de vida en directo; él recibió una sorpresa desde Colombia que lo entusiasmó y disfrutó de su comida preferida.

No obstante, lo que más feliz puso a Arenas, que también se estrenó como empresario, fue ver a parte de su familia, que quiso acompañarlo en la distancia con una videollamada.

(Vea también: Daniel Arenas habló de tema personal que lo afecta: “Te amo y te extraño todos los días”)

“Te queremos mucho, que Dios te siga bendiciendo. Estamos muy orgullos de ti y de tu nuevo trabajo en Estados Unidos. Aquí te esperamos para celebrar”, dijo su mamá, como se escucha en este video:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hoy Día (@hoydia)

Su papá también le deseó lo mejor y le manifestó el gran amor que le tiene, palabras que hicieron emocionar al conductor de ‘Hoy día’, programa en el que se hizo muy amigo del novio de Carmen Villalobos, que aclaró si ella está embarazada.

Arenas agradeció a la producción por hacer contacto con familia y destacó lo importante que ellos son para su vida.

“Gracias, los amo. No saben lo que significa para mí verlos en vivo y en directo. Mis papás son los ángeles terrenales que me dieron la vida y que no solamente me dieron la vida, sino que son mi vida, son mis amigos, son mis compañeros. Mi hermana Juliana, que está detrás también, es parte fundamental de mi vida. [También] mis otros cuatro hermanos. Somos 6 hermanos en la familia y somos una familia de verdad muy unida, muy amorosa, muy auténtica”, declaró el colombiano.

Lee También

Daniella Álvarez, ausente en mensaje amoroso que recibió Daniel Arenas

Una de las cosas que llamaron la atención de los seguidores del santandereano es que la barranquillera no envió ningún mensaje público por el cumpleaños de Arenas.

(Vea también: Daniel Arenas habría dado pista de relación con Daniella Álvarez, luego de acoso de famosa)

Desde hace algunos meses se rumora que la pareja habría terminado, luego de que él le diera un beso a una de sus compañeras de trabajo.

El actor le puso fin a los rumores cuando le hizo una romántica dedicatoria a su novia por el Día de la Mujer, pero volvieron a surgir por el aparente distanciamiento entre ellos.

Incluso, Álvarez estuvo en Estados Unidos, pero no se mostró con Arenas, que lleva tres meses viviendo en ese país.