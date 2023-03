Siguen los rumores sobre una supuesta ruptura entre el actor y la modelo, pues en los últimos días han estado muy distantes en las redes sociales y llevan separados más de dos meses, debido a que el bumangués vive en Estados Unidos.

La pareja, que sale desde el 2021, se ha convertido en una de las más queridas de la farándula colombiana. Incluso se llegó a especular que se iban a casar.

(Vea también: Daniel Arenas recibe sorpresa desde Colombia en día especial para él.)

Sin embargo, las noticias alrededor de Daniel Arenas y Daniella Álvarez últimamente no son muy favorables, pues cada vez se ven más alejados.

Qué dijo Daniel Arenas y por qué dio cuenta de distancia con Daniela Álvarez

El actual presentador del programa ‘Hoy día’, ha mostrado en repetidas oportunidades la felicidad que siente por el nuevo rol que está desempeñando en el famoso matutino y los retos que este trabajo le ha traído. Así como la campaña de Telemundo a la que se unió, llamada Mujeres Imparables, la cual incentiva el empoderamiento femenino.

El ex ‘Protagonista de novela’ publicó en su cuenta de Instagram un emotivo video en el que cuenta que hace parte de la iniciativa y aprovechó el momento para hacerle una especial dedicatoria a su mujer imparable, su mamá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hoy Día (@hoydia)

“Mi madre, no solo me trajo al mundo, sino que también me ayudó a ser el hombre que soy. Mi mamá es una mujer dulce, pero también es fuerte. ¡Gracias ma’ por cambiarme la vida”, dijo el actor en la grabación.

Un hecho que fue blanco de las críticas por parte de varios seguidores, ya que no mencionó en ningún momento a Daniella Álvarez durante la pieza audiovisual.

Esta no es la primera vez que el reconocido actor colombiano no se refiere a la expresentadora de Caracol Televisión, puesto que el Día internacional de la Mujer les dedicó unas emotivas palabras a todas las mujeres que hacen parte actualmente de su vida, pero no hizo ninguna alusión a la barranquillera.

La celebridad aún no se ha pronunciado oficialmente con respecto a ese tema. Por su parte, la exreina de belleza habría borrado las últimas fotos que publicó junto a Arenas en diciembre pasado.