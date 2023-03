La presentadora nacida en Carmen de Bolívar tuvo su segundo ciclo en el Canal RCN en este programa en el que presentan noticias e informes de Bogotá y otras ciudades del país.

Sin embargo, tras estar más de un año vinculada a este proyecto, Yalena Jácome anunció su adiós a RCN este viernes. La razón de su adiós es netamente familiar pues se va de Colombia para Washinton, Estados Unidos, siendo la segunda vez que deja un proyecto de televisión por amor.

Las primeras palabras de Yalena Jácome sobre su adiós fueron: “Traté de aguantarme todo el programa y me voy porque sale una oportunidad familiar para irnos fuera del país. Lo que quiero decir es que mis grandes, los que llevo en el corazón, siempre los he hecho en el trabajo, yo me voy y me despido de los compañeros de trabajo, pero me llevo amigos en el set, del máster y todos los periodistas”.

Sobre el Canal RCN, Yalena dijo que es la segunda que le toca decirle adiós, aunque lo siente como su casa. “Me da mucha tristeza y agradezco infinitamente a los televidentes y a mis compañeros, que me los llevo en el corazón”, aseguró.

La presentadora no ha dicho cuándo partirá fuera del país, pero dijo sentirse nostálgica porque también dejará a sus padres, quienes la sentían cerca a través del televisor. Todo eso, entre lágrimas, como se ve en esta foto:

Adiós en el Canal RCN: presentadoras lloraron en vivo

Aunque ya le habían hecho una despedida fuera del programa, en el restaurante de un famoso, el adiós a RCN fue con globos y muchas lágrimas. Durante más de cinco minutos, los presentadores de ‘Mañana Express’ estuvieron despidiéndose y dijeron algunas palabras que hicieron de esta emisión un emotivo momento.

Sandra Bohorquez, presentadora de entretenimiento que vivió casi un milagro, fue una de las primeras que habló, aunque estaba quebrada en llanto. “Yo no soy capaz de decirle nada a Yalena. Ya todo lo sabe. Sabes que tienes una amiga con la que vas a contar siempre. El vacío que vas a dejar aquí [señaló su corazón] es grande, pero el amor siempre va a quedar igual”, expresó con su voz evidentemente triste.

La otra mujer que también estaba visiblemente afectada por este adiós fue Ana Karina Soto —presentadora que ha dicho que está caminando chueca—. “Esto es muy difícil. Sabes lo mucho que te admiro, te quiero y te respeto. Sé que te tienes que ir por esta gran oportunidad para ti y tu familia, pero aquí siempre vamos a estar y cuentas siempre con nosotros. Fue un placer volver a trabajar contigo después de tantos años de habernos distanciado. Te admiro y te quiero muchísimo”, aseguró.

Al final del programa, entre todos se unieron en un abrazo que evidenció la buena relación que hay entre ellos.