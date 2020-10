View this post on Instagram

Feliz día mami @vibianatejeiro Hemos pasado por muchas situaciones, difíciles, las mejores, las no tan buenas, peleas, tristezas, Dolores, regaños, regalos, golpes en la vida y demás, pero hemos aprendido a levantarnos una y otra vez. Todos cometemos errores, todos los seres humanos en el mundo tenemos defectos, pero nadie aguanta tanto como una madre los de sus hijos. Perdón por cada error pero gracias por cada enseñanza. Hoy gracias a ti puedo decir que soy lo que soy gracias a ti, fuerte, sincera, honesta, mal geniada y aveces hasta chistosa, directamente con cada regaño e indirectamente con cada error (todos en el mundo nos equivocamos) me formaste, para ser hoy lo que soy. GRACIAS MAMÁ Feliz día @lft_07 @andres_tejeiro