Fue allí que un fanático la interrogó sobre sus intervenciones quirúrgicas, a lo que ella primero respondió:

“Me hice una reducción y levantamiento de busto, porque era muy tetona. ¡Sigo siendo tetona, pero era más!”.

Más adelante, la artista se refirió a su segunda operación, una liposucción a la que se sometió cuando aún le faltaban dos años para ser mayor de edad.

Sobre esto aseguró: “No sé por qué me hice esa cirugía a los 16 años. Me fui de la casa a los 16, me hice una liposucción a los 16; tomé decisiones muy malas”.

Además de estas preguntas, Lina también se refirió a asuntos amorosos, a su relación con el cantante Andy Rivera, entre otros temas.

Asimismo, exhibió los dos tatuajes que tiene: un proverbio que dice “ella está vestida de fuerza y dignidad, y se ríe sin temor al futuro”, y una cruz.

Esos grabados se pueden apreciar al final de este video, que al comienzo tiene las historias en las que la actriz se refirió a sus cirugías.