Cómo ? Cuándo? Dónde? Porqué? No se sabe… simplemente pasa!!! El martes a las 3pm vamos a control de la semana para ver el bebé como todas las semanas y resulta que ya teniamos 3cms de dilatación y listos para conocer a nuestro amor chiquito… Despues de 14 horas de trabajo de parto, 4 anestesias, 4 tactos (dolorosisimos por cierto), yo en una camilla sola, Sebastián en la sala de espera, hablandome por Whatsapp, tomamos la decisión de una cesarea (por temas medicos, que despues les contaremos) … el miercoles 27 de mayo de 2020 a las 8:13am conocimos a nuestro bebé… LUCA VEGA OCHOA llegó a completar nuestras vidas y llenarnos de muuucho amor! Les juro que si no hubiera sido por @sebastian_vega1 no lo hubiera logrado nunca… Él era quien tomaba las decisiones por mi, el dolor no me dejaba pensar, era quien me apoyaba, me hablaba, me llamaba, hizo hasta lo imposible por entrar a acompañarme… Ahora que este chiquito esta con nosotros, es Sebas quien me enseña, me corrige y me muestra que de lo peor siempre hay algo bueno!! No tengo como describir lo que este hombre ha sido para mi, confirmandome que es la mejor decisión de mi vida… y que nuestra familia empezo por nosotros dos!! Gracias a todos los que estuvieron pendientes de nosotros, a las familias que nos acompañan, el doctor @drjaimeolivos que sin duda fue el mejor del mundo, amigos que nos mandaron mensajes de apoyo!! Aca estamos ❤️❤️❤️