¡Cintura de avispa a 10 manos! ¡Quien dijo que lograr este look fue tarea fácil estaba soñando! Entre que me arreglaban los tirantes, me ajustaban los lazos del corset, me detenían en el cabello para que no se enredará y me apretaban la cintura a más no poder para lograr el efecto “reloj de arena” logramos el look que utilicé para en uno de los sets del vídeo de #estoysoltera. Y ese final inesperado…¡se coló en la edición! 🙈🙉🙊🤣