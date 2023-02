Así como algunos artistas se han sincerado en vivo sobre sus problemas con otras figuras públicas, un comediante de ‘Sábado felices’ se abrió sobre una situación de su salud y vida personal.

Se trata de ‘Chester’, que contó en el programa de entretenimiento ‘La red’ que padeció de cáncer de piel y melanoma, lo cual lo obligó a tratamientos para su recuperación. Este es un video con ese relato.

Mauricio Núñez, nombre real del humorista, recordó que necesitó de un vaciamiento axilar como parte de ese proceso de recuperación y eso le dejó un hueco en ese espacio del cuerpo.

Lee También

De igual manera, terminó con un orificio en el cuello, situación que aseguró que lo acomplejó un poco, razón por la que decidió someterse a una cirugía estética.

“Los hombres también tienen su vanidad y [me la hice] para ser más lindo para mi esposita”, aseguró Chester en esa conversación en la que habló sobre su procedimiento.

El comediante estuvo en el quirófano en noviembre de 2022 para ponerse rellenos en la axila y el cuello, además de que se sometió a otro procedimiento en el rostro.

‘Chester’ decidió removerse exceso de piel en los párpados para “darle apariencia juvenil”, según indicó el médico que apareció en ‘La red’, que indicó que también le operó “la parte inferior para que las bolsitas no aparezcan”.

Sin embargo, por un error durante sus vacaciones después de la cirugía estética tuvo una complicación que obligó a que necesitara de nuevo de atención médica especializada.

“Me hicieron el relleno de la axila, pero por desjuiciado porque me salió un evento en la Costa, en tierra caliente, en el mar, no me cuide muy bien. Se abrió la herida y tocó otra vez sacar el relleno y dejarlo quieto”, reconoció.