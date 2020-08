Boseman, que murió este viernes de cáncer de colon a los 43 años, recibió pésames algo insospechados.

Y es que no solo fue llorado por sus compañeros de los ‘Avengers’, sino también desde el universo DC Comics, donde los protagonistas no son Iron Man, Thor, Capitán América, la Viuda Negra y Hulk, por nombrar algunos, sino Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Linterna Verde y Flash, entre otros.

“A un héroe que trasciende universos. Wakanda por siempre. Descansa en el poder, Chadwick”, escribió la cuenta oficial de la competencia de Marvel, haciendo referencia al personaje del rey T’Challa, alter ego de Pantera negra.

To a hero who transcends universes. Wakanda Forever. Rest in Power Chadwick. pic.twitter.com/F5YhIbK4wg

Pero no fueron los únicos. Otros universos también enviaron condolencias, pues el otro que se pronunció, aunque es mucho más cercano por ser también de Disney, fue el protagonista de la saga de ‘Star Wars’ Mark Hamill, conocido por su papel de Luke Skywalker.

“Justo cuando pensaba que el 2020 no podría ponerse peor“, trinó el carismático actor. “Un hombre profundamente talentoso se fue muy pronto. Su memoria resplandecerá ferozmente… de aquí a la eternidad”.

Just when you thought 2020 couldn't get any worse…

A deeply gifted man is gone too soon. His memory will blaze on fiercely… from here to eternity.#ripChadwick https://t.co/CBVoNBpuII

— Mark Hamill (@HamillHimself) August 29, 2020