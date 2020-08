View this post on Instagram

"El amor todo lo puede" así lo expresó Catalina Iglesias, esposa de Luis Alberto Posada, después de que le preguntaran como hizo para perdonarle una infidelidad al cantante y que debido a eso tiene un hijo extramatrimonial. También aclaró, que el tema era algo muy familiar y que no debió usarse como escándalo y explicó la razón del por qué el cantante ve a su hijo en otro lugar.