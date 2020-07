View this post on Instagram

Nathaly, la hija Luis Alberto Posada, no aguantó más y confesó las razones por las que no se habla con su papá 🤯 Aseguró que el motivo de su distanciamiento se debe a que la actual mujer del cantante, no le permite hablar con sus hijos😱 Katalina Posada al ver todo lo que Nathaly escribió sobre ella decidió responderle con una imagen que decía “mi opinión al respecto es 0”🤔 Por último, Nathaly afirmó “que si le llegará a pasar algo a su familia o a ella hacía responsable a la señora”😰