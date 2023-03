Un día después de que se confirmara en medios de comunicación que Óscar Rentería fue despedido de Caracol Radio, César Augusto Londoño se pronunció formalmente al respecto. Él lo había hecho un día atrás, pero con un sencillo comentario en el que indicó que ya no sería posible que se llevara a cabo el juego de billar que estaba pactado entre su excompañero y Tulio Gómez, dueño del América de Cali, que estaba programado para este lunes 20 de marzo.

Londoño inició la edición de este jueves del programa con su despedida a Rentería. El director del icónico programa de la 1:00 p.m. aprovechó la oportunidad para agradecerle al periodista vallecaucano por su trabajo durante los últimos años y lo mucho que aportó allí.

“Hoy les quiero contar que mi buen amigo Óscar Rentería no nos acompañará más en ‘El pulso del fútbol’. A Óscar le deseamos lo mejor en sus nuevos proyectos, en su vida y le quiero agradecer su capacidad, su profesionalismo su entrega y su dedicación con el programa”, declaró Londoño en un primer momento.

Acto seguido, el periodista confirmó que por Rentería tiene los mejores conceptos. “Con él, ‘El pulso’ siempre estuvo arriba. En estos cuatro años y más donde nos acompañó. Solo tengo palabras de admiración y agradecimiento para Óscar. Desde el martes, ‘El pulso del fútbol’ iniciará una nueva temporada“, concluyó.

Como se había informado desde que se supo de la salida de Rentería, Londoño confirmó que Juan Felipe Cadavid será su nuevo compañero en el programa.

Por qué Óscar Rentería sale de Caracol Radio

Al experimentado periodista caleño le habrían cobrado su reprochable opinión sobre el presunto abuso por el que acusan a Achraf Hakimi, jugador del PSG. Rentería tomó una postura que lo convirtió en objeto de todo tipo de críticas en las redes sociales.

El comentarista dijo al aire que no le creía a la joven que acusó al futbolista y que “una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista”. Un día después, ante todas las críticas que recibió, lejos de arrepentirse, Rentería se mantuvo en su posición y comentó: “Sigo pensando que si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Y para qué viene a reclamar después (…) La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”.